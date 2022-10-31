Последние несколько месяцев мальчика мучали постоянные головные боли, возникли судорожные приступы. При обследовании врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Узбекистане. Родители привезли сына на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение и все диагностические процедуры платные, нужно собрать 576 000 рублей.