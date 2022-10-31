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Ойбекжон Маруфжонов

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
Городс. Зохидон (Узбекистан)
Возраст16 лет
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Ойбекжону нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

10.11.2022

Ойбекжон прооперирован, выписан. Судя по гистологии, у мальчика пилоидная астроцитома; это фактически доброкачественная опухоль.

31.10.2022

Последние несколько месяцев мальчика мучали постоянные головные боли, возникли судорожные приступы. При обследовании врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Узбекистане. Родители привезли сына на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение и все диагностические процедуры платные, нужно собрать 576 000 рублей.

Ваша помощь Ойбекжону

09.11.22
1 200 ₽
09.11.22
Л****а3 000 ₽
09.11.22
У*****в5 000 ₽
09.11.22
З*****н443 319 ₽
09.11.22
100 ₽
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