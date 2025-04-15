Оля заболела в марте: у девочки начались сильные головные боли, рвота. Обследование выявило доброкачественную опухоль головного мозга. В НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Оле провели операцию по удалению опухоли. Следующий этап — лучевая терапия. Но в клинике временно закончились квоты на лучевую терапию, поэтому с оплатой помогает фонд. Сейчас на эти цели необходимо собрать 426 900 рублей. Мы просим вас помочь Оле!