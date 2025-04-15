Помочь
426 900 ₽426 150 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Краниофарингиома
|Город
|Москва
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
15.04.2025
Оля заболела в марте: у девочки начались сильные головные боли, рвота. Обследование выявило доброкачественную опухоль головного мозга. В НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Оле провели операцию по удалению опухоли. Следующий этап — лучевая терапия. Но в клинике временно закончились квоты на лучевую терапию, поэтому с оплатой помогает фонд. Сейчас на эти цели необходимо собрать 426 900 рублей. Мы просим вас помочь Оле!
Ваша помощь Оле
15.04.25
|700 ₽
15.04.25
|50 ₽