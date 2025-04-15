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Оля Клюева

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426 900 ₽426 150 ₽ осталось собрать
ДиагнозКраниофарингиома
ГородМосква
Возраст13 лет
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У Оли опухоль головного мозга. Девочке необходимо пройти курс лучевой терапии, но в больнице временно закончились квоты.

Ход лечения

15.04.2025

Оля заболела в марте: у девочки начались сильные головные боли, рвота. Обследование выявило доброкачественную опухоль головного мозга. В НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Оле провели операцию по удалению опухоли. Следующий этап — лучевая терапия. Но в клинике временно закончились квоты на лучевую терапию, поэтому с оплатой помогает фонд. Сейчас на эти цели необходимо собрать 426 900 рублей. Мы просим вас помочь Оле!

Ваша помощь Оле

15.04.25
700 ₽
15.04.25
50 ₽
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