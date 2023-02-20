Ход лечения
09.03.2023
Омина прошла первый этап хирургического лечение: имплантацию резервуара Оммайя в кисту краниофарингиомы. Все прошло нормально, девочка выписана.
27.02.2023
Мы на время закрывали сбор средств для Омиры, так как по медицинским обстоятельствам неясно было, удастся ли перевезти девочку в Москву. Но сейчас она уже в клинике, и мы возобновляем сбор на лечение: оно уже начато.
20.02.2023
Планируется лечение Омиры в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: такую сложную операцию в ее родном городе врачи провести не могут. Но для Омиры, как для иностранной гражданки, любое лечение в России платное. Всего нужно 483 000 рублей.