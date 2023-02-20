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Омина Латифова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородДушанбе
Возраст6 лет
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У Омины опухоль головного мозга. Девочке нужна операция по ее удалению.

Ход лечения

09.03.2023

Омина прошла первый этап хирургического лечение: имплантацию резервуара Оммайя в кисту краниофарингиомы. Все прошло нормально, девочка выписана.

27.02.2023

Мы на время закрывали сбор средств для Омиры, так как по медицинским обстоятельствам неясно было, удастся ли перевезти девочку в Москву. Но сейчас она уже в клинике, и мы возобновляем сбор на лечение: оно уже начато.

20.02.2023

Планируется лечение Омиры в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: такую сложную операцию в ее родном городе врачи провести не могут. Но для Омиры, как для иностранной гражданки, любое лечение в России платное. Всего нужно 483 000 рублей.

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