Ход лечения
27.02.2023
Орифчон выписан. Диагноз — пилоидная астроцитома, это доброкачественная опухоль.
15.02.2023
Орифчон госпитализирован и вчера прооперирован. Ждем восстановления и результатов гистологии.
11.02.2023
Последние несколько месяцев Орифчона беспокоили головные боли. При обследовании врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Таджикистане. Родители привезли сына на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение платное, нужно собрать 578 000 рублей.
Ваша помощь Орифчону
|200 ₽
|6********1
|50 ₽
|С*********й В.
|1 200 ₽
|5 400 ₽
|И****в
|3 000 ₽