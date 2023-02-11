Последние несколько месяцев Орифчона беспокоили головные боли. При обследовании врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Таджикистане. Родители привезли сына на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение платное, нужно собрать 578 000 рублей.