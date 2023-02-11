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Орифчон Ганиев

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородДушанбе (Таджикистан)
Возраст14 лет
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Орифчону нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

27.02.2023

Орифчон выписан. Диагноз — пилоидная астроцитома, это доброкачественная опухоль.

15.02.2023

Орифчон госпитализирован и вчера прооперирован. Ждем восстановления и результатов гистологии.

11.02.2023

Последние несколько месяцев Орифчона беспокоили головные боли. При обследовании врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Таджикистане. Родители привезли сына на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение платное, нужно собрать 578 000 рублей.

Ваша помощь Орифчону

20.02.23
200 ₽
20.02.23
6********150 ₽
20.02.23
С*********й В.1 200 ₽
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5 400 ₽
20.02.23
И****в3 000 ₽
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