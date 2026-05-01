Предстоит пересадка костного мозга, но прежде важно добиться ремиссии заболевания. Болезнь Оскара устойчива к лечению, поэтому стандартной «химии» недостаточно, нужно подключать препараты для более сложных случаев — «Колумви» и «Газива». Стоимость необходимого количества лекарств — 735 024 рубля. Пожалуйста, поддержите Оскара!