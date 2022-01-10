Пару месяцев назад у Озодбека онемела правая рука, а затем появилась боль. Родители решили сделать ребенку МРТ, которое выявило новообразование на уровне шейного отдела позвоночника. На лечение Озодбек приехал в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, потому что на родне операцию по удалению опухоли ему провести не смогут. Но лечение в российской больнице для Озодбека платное, а это 428 000 рублей.