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Озодбек Ибрагимов

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль спинного мозга
ГородКаган (Узбекистан)
Возраст13 лет
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У Озодбека опухоль в шейном отделе спинного мозга. Нужна микрохирургическая операция по ее удалению.

Ход лечения

21.01.2022

12 января мальчик был прооперирован. Операция прошла нормально, начаты занятия с реабилитологом. Сейчас Озодбек выписан. Предположительный диагноз - эпендимома, после получения гистологического заключения планируется консультация онколога.

10.01.2022

Пару месяцев назад у Озодбека онемела правая рука, а затем появилась боль. Родители решили сделать ребенку МРТ, которое выявило новообразование на уровне шейного отдела позвоночника. На лечение Озодбек приехал в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, потому что на родне операцию по удалению опухоли ему провести не смогут. Но лечение в российской больнице для Озодбека платное, а это 428 000 рублей.

Ваша помощь Озодбеку

20.01.22
500 ₽
20.01.22
4 000 ₽
20.01.22
Б*********й Д.2 000 ₽
20.01.22
1 000 ₽
20.01.22
800 ₽
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