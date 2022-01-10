У Озодбека опухоль в шейном отделе спинного мозга. Нужна микрохирургическая операция по ее удалению.
Ход лечения
21.01.2022
12 января мальчик был прооперирован. Операция прошла нормально, начаты занятия с реабилитологом. Сейчас Озодбек выписан. Предположительный диагноз - эпендимома, после получения гистологического заключения планируется консультация онколога.
10.01.2022
Пару месяцев назад у Озодбека онемела правая рука, а затем появилась боль. Родители решили сделать ребенку МРТ, которое выявило новообразование на уровне шейного отдела позвоночника. На лечение Озодбек приехал в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, потому что на родне операцию по удалению опухоли ему провести не смогут. Но лечение в российской больнице для Озодбека платное, а это 428 000 рублей.