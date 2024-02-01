У Паши тяжелое наследственное заболевание — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Это означает, что клетки его иммунной системы неспособны справляться с различными возбудителями инфекций. Единственный шанс на нормальную жизнь дает трансплантация донорского костного мозга.

Мы просим вас помочь собрать средства для оплаты поиска и активации доноров костного мозга для подопечных фонда. Каждый год мы помогаем десяткам детей с оплатой этой процедуры, и для большинства из них трансплантация костного мозга — единственный шанс победить болезнь. Каждый поиск и активация неродственного донора стоит более 2 000 000 рублей.