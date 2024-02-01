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Паша Федоров

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2 200 000 ₽1 605 371 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь
Городп. Лесной (Камчатский край)
Возраст10 лет
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Паше и другим детям необходима трансплантация костного мозга.

Ход лечения

01.02.2024

У Паши тяжелое наследственное заболевание — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Это означает, что клетки его иммунной системы неспособны справляться с различными возбудителями инфекций. Единственный шанс на нормальную жизнь дает трансплантация донорского костного мозга.

Мы просим вас помочь собрать средства для оплаты поиска и активации доноров костного мозга для подопечных фонда. Каждый год мы помогаем десяткам детей с оплатой этой процедуры, и для большинства из них трансплантация костного мозга — единственный шанс победить болезнь. Каждый поиск и активация неродственного донора стоит более 2 000 000 рублей.

Ваша помощь детям

01.02.24
Ш*****а О.800 ₽
01.02.24
800 ₽
01.02.24
А****а М.100 ₽
01.02.24
П*****а К.800 ₽
01.02.24
Б*****а М.800 ₽
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