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Паша Ярков

Сбор завершен
ДиагнозМедуллобластома
Городд. Важ-Чигас (Пермский край)
Возраст3 года
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Паша лечится в Центре Дима Рогачева. На фоне основного лечения у мальчика упали тромбоциты.

Ход лечения

07.03.2023

Паша выписан в связи с завершением этапа терапии.

27.02.2023

Судя по данным МРТ, опухоль не растет, и это хорошо. Планируется обсуждение Пашиного случая на заседании группы по изучению нейроонкологических опухолей. Мальчик обследуется: надо все-таки выяснить, почему у него низкие тромбоциты.

30.01.2023

К сожалению, «Энплейт» Паше не помог, уровень тромбоцитов остался низким. Поэтому начата терапия другим лекарством, «Револейдом».

Весь ход лечения

Ваша помощь Паше

30.12.22
300 ₽
30.12.22
500 ₽
30.12.22
300 ₽
30.12.22
500 ₽
30.12.22
М*******о к.18 730 ₽
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