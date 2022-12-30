Ход лечения
07.03.2023
Паша выписан в связи с завершением этапа терапии.
27.02.2023
Судя по данным МРТ, опухоль не растет, и это хорошо. Планируется обсуждение Пашиного случая на заседании группы по изучению нейроонкологических опухолей. Мальчик обследуется: надо все-таки выяснить, почему у него низкие тромбоциты.
30.01.2023
К сожалению, «Энплейт» Паше не помог, уровень тромбоцитов остался низким. Поэтому начата терапия другим лекарством, «Револейдом».
Ваша помощь Паше
30.12.22
|300 ₽
30.12.22
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30.12.22
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30.12.22
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30.12.22
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