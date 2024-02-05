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Пелагея Денисова

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1 291 024 ₽1 239 224 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМагадан
Возраст5 лет
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У Пелагеи случилась сильная аллергия на один из основных препаратов при лечении острого лимфобластного лейкоза. Необходимо заменить лекарство.

Ход лечения

05.02.2024

Первые признаки болезни появились у Пелагеи в начале июне 2023: ноги стали болеть с такой силой, что девочка почти не передвигалась. Пелагея начала лечение, но, к сожалению, у нее развилась сильнейшая аллергическая реакция на все формы противоопухолевого препарата «Аспарагиназа». В таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии необходимо иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость восьми флаконов лекарства составляет 1 291 024 рубля.

Ваша помощь Пелагее

05.02.24
Н***а Е.30 000 ₽
05.02.24
700 ₽
05.02.24
Е******а Ю.20 000 ₽
05.02.24
А*******а Е.100 ₽
05.02.24
1 000 ₽
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