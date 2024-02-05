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1 291 024 ₽1 239 224 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Магадан
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
05.02.2024
Первые признаки болезни появились у Пелагеи в начале июне 2023: ноги стали болеть с такой силой, что девочка почти не передвигалась. Пелагея начала лечение, но, к сожалению, у нее развилась сильнейшая аллергическая реакция на все формы противоопухолевого препарата «Аспарагиназа». В таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии необходимо иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость восьми флаконов лекарства составляет 1 291 024 рубля.
Ваша помощь Пелагее
05.02.24
|Н***а Е.
|30 000 ₽
05.02.24
|700 ₽
05.02.24
|Е******а Ю.
|20 000 ₽
05.02.24
|А*******а Е.
|100 ₽
05.02.24
|1 000 ₽