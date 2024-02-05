Первые признаки болезни появились у Пелагеи в начале июне 2023: ноги стали болеть с такой силой, что девочка почти не передвигалась. Пелагея начала лечение, но, к сожалению, у нее развилась сильнейшая аллергическая реакция на все формы противоопухолевого препарата «Аспарагиназа». В таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии необходимо иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость восьми флаконов лекарства составляет 1 291 024 рубля.