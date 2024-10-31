В сентябре Пелагея попала в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Сейчас ей требуется противоопухолевый препарат «Онскаспар», который входит в протокол лечения. Однако в Центре с ним сложилась непростая ситуация. Детей, которым необходима терапия «Онкаспаром», оказалось больше, чем предполагалось в начале года, когда закладывался бюджет на закупку этого лекарства. Клиника делает все возможное, чтобы решить вопрос, а пока врачи обратились за помощью в фонд. Стоимость препарата — 147 353 рубля.