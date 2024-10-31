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Помочь детям

Пелагея-Эйлюль Просекова

Помочь
147 353 ₽145 653 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Чермошное (Курская область)
Возраст4 года
Пелагея заболела в августе, девочку обследовали, выявили острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

01.11.2024

В сентябре Пелагея попала в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Сейчас ей требуется противоопухолевый препарат «Онскаспар», который входит в протокол лечения. Однако в Центре с ним сложилась непростая ситуация. Детей, которым необходима терапия «Онкаспаром», оказалось больше, чем предполагалось в начале года, когда закладывался бюджет на закупку этого лекарства. Клиника делает все возможное, чтобы решить вопрос, а пока врачи обратились за помощью в фонд. Стоимость препарата — 147 353 рубля.

Ваша помощь Пелагее

31.10.24
700 ₽
31.10.24
1 000 ₽
Все пожертвования
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