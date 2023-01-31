Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Полина Чеканова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Найфельд (Еврейская автономная область)
Возраст1 год
Поделиться:
У Полины острый лимфобластный лейкоз. Девочка готовится к трансплантации костного мозга.

Ход лечения

26.10.2023

У Полины сепсис, нужна интенсивная терапия сильными антибиотиками. Девочка срочно нуждается в препарате «Завицефта».

04.10.2023

Трансплантат функционирует удовлетворительно. По вирусным инфекциям улучшение. Остаются некоторые желудочно-кишечные проблемы и отдельные отклонения в анализах.

01.09.2023

Трансплантат функционирует удовлетворительно. Проблемы с желудочно-кишечным трактом пока еще есть, продолжается прием «Джакави».

Весь ход лечения

Ваша помощь Полине

31.01.23
300 ₽
31.01.23
1 200 ₽
31.01.23
500 ₽
31.01.23
Т*****а700 ₽
31.01.23
50 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari