Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Найфельд (Еврейская автономная область)
|Возраст
|1 год
Ход лечения
26.10.2023
У Полины сепсис, нужна интенсивная терапия сильными антибиотиками. Девочка срочно нуждается в препарате «Завицефта».
04.10.2023
Трансплантат функционирует удовлетворительно. По вирусным инфекциям улучшение. Остаются некоторые желудочно-кишечные проблемы и отдельные отклонения в анализах.
01.09.2023
Трансплантат функционирует удовлетворительно. Проблемы с желудочно-кишечным трактом пока еще есть, продолжается прием «Джакави».
Ваша помощь Полине
31.01.23
|300 ₽
31.01.23
|1 200 ₽
31.01.23
|500 ₽
31.01.23
|Т*****а
|700 ₽
31.01.23
|50 000 ₽