10.08.2023

Волшебная девочка Полина

Уютно сидит в кровати, говорит тихим и мягким голоском, спокойно собирает мозаики, рисует картины, смотрит мультики... Вроде бы все как обычно, но нет. Мы обсуждаем с ней реанимацию: за полгода она была там четыре раза.