Ход лечения
15.10.2023
Новых очагов инфекции нет. Полина продолжает очередной курс «Блинцито», на этот раз по квоте.
15.09.2023
Сохраняется ремиссия. Но из-за опасной грибковой инфекции невозможно проведение трансплантации, поэтому Полине предстоит продолжение иммунотерапии, уже за счет квоты.
22.08.2023
Продолжается терапия «Блинцито», Полина переносит ее нормально. Также девочка получает препараты для лечения инфекционных осложнений и терапию для коррекции показателей крови.
Ваша помощь Полине
|М***х
|800 ₽
|30 000 ₽
|100 ₽
|1 000 ₽
|40 086 ₽
Статьи о Полине
Волшебная девочка Полина
Уютно сидит в кровати, говорит тихим и мягким голоском, спокойно собирает мозаики, рисует картины, смотрит мультики... Вроде бы все как обычно, но нет. Мы обсуждаем с ней реанимацию: за полгода она была там четыре раза.