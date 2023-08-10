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Полина Глызина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЯрославль
Возраст6 лет
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У Полины рецидив острого лимфобластного лейкоза и серьезные грибковые осложнения. Девочка лечится в Центре Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

15.10.2023

Новых очагов инфекции нет. Полина продолжает очередной курс «Блинцито», на этот раз по квоте.

15.09.2023

Сохраняется ремиссия. Но из-за опасной грибковой инфекции невозможно проведение трансплантации, поэтому Полине предстоит продолжение иммунотерапии, уже за счет квоты.

22.08.2023

Продолжается терапия «Блинцито», Полина переносит ее нормально. Также девочка получает препараты для лечения инфекционных осложнений и терапию для коррекции показателей крови.

Весь ход лечения

Ваша помощь Полине

16.08.23
М***х800 ₽
16.08.23
30 000 ₽
16.08.23
100 ₽
16.08.23
1 000 ₽
16.08.23
40 086 ₽
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Статьи о Полине

10.08.2023

Волшебная девочка Полина

Уютно сидит в кровати, говорит тихим и мягким голоском, спокойно собирает мозаики, рисует картины, смотрит мультики... Вроде бы все как обычно, но нет. Мы обсуждаем с ней реанимацию: за полгода она была там четыре раза.

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