Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Полина Ивченко

Помочь
352 989 ₽345 689 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородШуя (Ивановская область)
Возраст18 лет
Поделиться:
В июне у Полины диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Девушка лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

11.12.2024

Полина очень тяжело переносит основное лечение по своему заболеванию. На фоне ослабленного иммунитета у нее развились серьезные осложнения, в том числе и грибковая инфекция. Для лечения необходима терапия препаратом «Эраксис». Стоимость нужного количества препарата 352 989 рублей.

Ваша помощь Полине

11.12.24
500 ₽
11.12.24
200 ₽
11.12.24
100 ₽
11.12.24
6 500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari