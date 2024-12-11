Полина очень тяжело переносит основное лечение по своему заболеванию. На фоне ослабленного иммунитета у нее развились серьезные осложнения, в том числе и грибковая инфекция. Для лечения необходима терапия препаратом «Эраксис». Стоимость нужного количества препарата 352 989 рублей.