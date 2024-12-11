Помочь
352 989 ₽345 689 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Шуя (Ивановская область)
|Возраст
|18 лет
Ход лечения
11.12.2024
Полина очень тяжело переносит основное лечение по своему заболеванию. На фоне ослабленного иммунитета у нее развились серьезные осложнения, в том числе и грибковая инфекция. Для лечения необходима терапия препаратом «Эраксис». Стоимость нужного количества препарата 352 989 рублей.
Ваша помощь Полине
11.12.24
|500 ₽
11.12.24
|200 ₽
11.12.24
|100 ₽
11.12.24
|6 500 ₽