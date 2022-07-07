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Прохор Слабоус

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородДимитровград (Ульяновская область)
Возраст13 лет
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Прохор с марта лечится в Российской детской клинической больнице от острого миелобластного лейкоза.

Ход лечения

04.09.2023

Позади повторная трансплантация. По анализам ремиссия, РТПХ с положительной динамикой.

20.06.2023

Прохору провели трансплантацию от мамы в конце марта. Трансплантат прижился, мальчик восстанавливается.

18.01.2023

К сожалению, Прохору пришлось вернуться в больницу: у него рецидив. Так что предстоит противорецидивная терапия и трансплантация, ориентировочно от кого-то из родителей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Прохору

07.07.22
П****ь Е.2 000 ₽
07.07.22
500 ₽
07.07.22
Л***************а Е.100 ₽
07.07.22
150 ₽
07.07.22
4 197 ₽
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