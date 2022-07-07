Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Димитровград (Ульяновская область)
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
04.09.2023
Позади повторная трансплантация. По анализам ремиссия, РТПХ с положительной динамикой.
20.06.2023
Прохору провели трансплантацию от мамы в конце марта. Трансплантат прижился, мальчик восстанавливается.
18.01.2023
К сожалению, Прохору пришлось вернуться в больницу: у него рецидив. Так что предстоит противорецидивная терапия и трансплантация, ориентировочно от кого-то из родителей.
Ваша помощь Прохору
07.07.22
|П****ь Е.
|2 000 ₽
07.07.22
|500 ₽
07.07.22
|Л***************а Е.
|100 ₽
07.07.22
|150 ₽
07.07.22
|4 197 ₽