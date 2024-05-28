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Рахима Тынычбекова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
Городс.Туп (Киргизия)
Возраст3 года
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Рахиме нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

29.05.2024

Мы закрываем сбор средств для Рахимы. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!

28.05.2024

Поскольку такое сложное лечение в Киргизии девочке провести не могут (врачи по месту жительства смогли только частично удалить опухоль), семья отправила документы в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Врачи Центра готовы сделать операцию, но лечение иностранных граждан платное, нужно собрать 505 000 рублей.

Ваша помощь Рахиме

29.05.24
Участники забега Legal Run 2024505 000 ₽
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