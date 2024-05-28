Поскольку такое сложное лечение в Киргизии девочке провести не могут (врачи по месту жительства смогли только частично удалить опухоль), семья отправила документы в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Врачи Центра готовы сделать операцию, но лечение иностранных граждан платное, нужно собрать 505 000 рублей.