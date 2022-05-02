Перерыв в лечении закончился, Расул снова приезжал в больницу, терапию по поводу хронической формы РТПХ необходимо продолжать. Юноша получает процедуры фотофереза. Кроме того, снова есть потребность в препарате «Эсбриет». Упаковка лекарства стоит 137 000 рублей.