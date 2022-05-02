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Расул Гайсумов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Аллерой (Чеченская Республика)
Возраст19 лет
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После трансплантации костного мозга у Расула хроническая реакция «трансплантат против хозяина».

Ход лечения

03.06.2022

Расул чувствует себя хорошо, но ему нужно продолжать терапию препаратом «Эсбриет». Упаковка лекарства стоит 143 571 рубль. Мы снова открываем сбор для юноши!

26.05.2022

Расул вновь приезжал на лечение. Состояние стабильное, получает «Эсбриет» и «Джакави».

02.05.2022

Перерыв в лечении закончился, Расул снова приезжал в больницу, терапию по поводу хронической формы РТПХ необходимо продолжать. Юноша получает процедуры фотофереза. Кроме того, снова есть потребность в препарате «Эсбриет». Упаковка лекарства стоит 137 000 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Расулу

13.06.22
1 000 ₽
14.06.22
200 ₽
14.06.22
А******в А.1 200 ₽
14.06.22
М*****в2 000 ₽
14.06.22
90 000 ₽
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