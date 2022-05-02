|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Аллерой (Чеченская Республика)
|Возраст
|19 лет
Ход лечения
03.06.2022
Расул чувствует себя хорошо, но ему нужно продолжать терапию препаратом «Эсбриет». Упаковка лекарства стоит 143 571 рубль. Мы снова открываем сбор для юноши!
26.05.2022
Расул вновь приезжал на лечение. Состояние стабильное, получает «Эсбриет» и «Джакави».
02.05.2022
Перерыв в лечении закончился, Расул снова приезжал в больницу, терапию по поводу хронической формы РТПХ необходимо продолжать. Юноша получает процедуры фотофереза. Кроме того, снова есть потребность в препарате «Эсбриет». Упаковка лекарства стоит 137 000 рублей.
Ваша помощь Расулу
|1 000 ₽
|200 ₽
|А******в А.
|1 200 ₽
|М*****в
|2 000 ₽
|90 000 ₽