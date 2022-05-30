Мы закрываем сбор средств для Ратмира. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!

Самочувствие малыша неплохое, но нужен и «Джакави», и препараты для профилактики бактериальных и грибковых осложнений.