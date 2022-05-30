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Ратмир Фархитдинов

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородАльметьевск (Татарстан)
Возраст3 года
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После пересадки костного мозга у Ратмира развилась реакция «трансплантат против хозяина».

Ход лечения

19.07.2022

Ратмир выписан, дальнейшие лечение и восстановление будут проходить в Казани.

01.07.2022

Состояние стабильное, костный мозг функционирует немного слабее нужного. Получает противогрибковую терапию и «Джакави», находится в стационаре кратковременного лечения.

30.05.2022

Мы закрываем сбор средств для Ратмира. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!

Самочувствие малыша неплохое, но нужен и «Джакави», и препараты для профилактики бактериальных и грибковых осложнений.

Весь ход лечения

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