Ход лечения
19.07.2022
Ратмир выписан, дальнейшие лечение и восстановление будут проходить в Казани.
01.07.2022
Состояние стабильное, костный мозг функционирует немного слабее нужного. Получает противогрибковую терапию и «Джакави», находится в стационаре кратковременного лечения.
30.05.2022
Мы закрываем сбор средств для Ратмира. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!
Самочувствие малыша неплохое, но нужен и «Джакави», и препараты для профилактики бактериальных и грибковых осложнений.