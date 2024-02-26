В 2021 году опухоль удалили. Но недавно, на очередном обследовании выяснилось, что она снова растет. Мальчику требуется очередная микрохирургическая операция, которую проведут в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Однако любое лечение для иностранцев в Центре платное. Стоимость 514 000 рублей.