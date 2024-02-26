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Ренат Маматмусаев

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514 000 ₽505 380 ₽ осталось собрать
ДиагнозКраниофарингиома
Городс. Большевик (Киргизия)
Возраст14 лет
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Четыре года назад мальчик пожаловался на острую головную боль. Врачи нашли у него краниофарингиому, доброкачественную опухоль головного мозга.

Ход лечения

26.02.2024

В 2021 году опухоль удалили. Но недавно, на очередном обследовании выяснилось, что она снова растет. Мальчику требуется очередная микрохирургическая операция, которую проведут в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Однако любое лечение для иностранцев в Центре платное. Стоимость 514 000 рублей.

Ваша помощь Ренату

26.02.24
100 ₽
26.02.24
М*******а Э.70 ₽
26.02.24
5 000 ₽
26.02.24
500 ₽
26.02.24
D*****v2 250 ₽
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