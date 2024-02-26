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514 000 ₽505 380 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Краниофарингиома
|Город
|с. Большевик (Киргизия)
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
26.02.2024
В 2021 году опухоль удалили. Но недавно, на очередном обследовании выяснилось, что она снова растет. Мальчику требуется очередная микрохирургическая операция, которую проведут в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Однако любое лечение для иностранцев в Центре платное. Стоимость 514 000 рублей.
Ваша помощь Ренату
26.02.24
|100 ₽
26.02.24
|М*******а Э.
|70 ₽
26.02.24
|5 000 ₽
26.02.24
|500 ₽
26.02.24
|D*****v
|2 250 ₽