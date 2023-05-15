Сбор завершен
|Диагноз
|Ганглионейробластома
|Город
|с. Сенокосное (Крым)
|Возраст
|3 года
Риана попала в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева в январе. Диагноз подтвержден, лечение назначено.
Ход лечения
Проведена аутотрансплантация костного мозга. Риана уже восстановилась и выписалась.
Самочувствие более или менее нормальное, Риана переведена на квартиру.
Риана была прооперирована в конце марта и начале мая, восстанавливается. Сегодня должна быть контрольная КТ, и по ее результатам будет определена дальнейшая тактика лечения.
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