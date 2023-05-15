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Риана Принь

Сбор завершен
ДиагнозГанглионейробластома
Городс. Сенокосное (Крым)
Возраст3 года
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Риана попала в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева в январе. Диагноз подтвержден, лечение назначено.

Ход лечения

27.07.2023

Проведена аутотрансплантация костного мозга. Риана уже восстановилась и выписалась.

29.06.2023

Самочувствие более или менее нормальное, Риана переведена на квартиру.

15.05.2023

Риана была прооперирована в конце марта и начале мая, восстанавливается. Сегодня должна быть контрольная КТ, и по ее результатам будет определена дальнейшая тактика лечения.

Весь ход лечения

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