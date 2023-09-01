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Рита Пушкова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городд. Климовской (Вологодская область)
Возраст1 год
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У Риты острый лимфобластный лейкоз. С мая девочка лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

Чуть повышена температура, но в целом Рита чувствует себя нормально. В рамках основной терапии принимает «Меркаптопурин», сейчас на паузе.

04.10.2023

Второй курс «Блинцито» завершен, Рита в полной ремиссии, завтра начнет терапию консолидации.

01.09.2023

Рита вышла в ремиссию и теперь готовится к трансплантации костного мозга. Сейчас важно сохранить ремиссию. Обычная химиотерапия Рите противопоказана, поэтому назначен второй курс «Блинцито». Стоимость пяти упаковок лекарства 806 890 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Рите

09.09.23
50 ₽
09.09.23
П****а О.1 000 ₽
09.09.23
К*****а Н.1 200 ₽
09.09.23
1 500 ₽
09.09.23
3 000 ₽
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