|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Климовской (Вологодская область)
|Возраст
|1 год
Ход лечения
31.10.2023
Чуть повышена температура, но в целом Рита чувствует себя нормально. В рамках основной терапии принимает «Меркаптопурин», сейчас на паузе.
04.10.2023
Второй курс «Блинцито» завершен, Рита в полной ремиссии, завтра начнет терапию консолидации.
01.09.2023
Рита вышла в ремиссию и теперь готовится к трансплантации костного мозга. Сейчас важно сохранить ремиссию. Обычная химиотерапия Рите противопоказана, поэтому назначен второй курс «Блинцито». Стоимость пяти упаковок лекарства 806 890 рублей.
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