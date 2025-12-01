Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Ризвангаджи Сайпулаев

110 400 ₽110 400 ₽ осталось собрать
ДиагнозСаркома Юинга
ГородКраснодар
Возраст17 лет
Юноша проходит лечение от саркомы в Центре им. Дмитрия Рогачева.

01.12.2025

Ризвангаджи заболел прошлой весной. С тех пор перенес несколько курсов «химии» и лучевой терапии. Лечение работает: врачи отмечают положительную динамику в состоянии молодого человека. Но есть и сложности. Сейчас у Ризвангаджи снизился уровень тромбоцитов, и нужен препарат «Энплейт», который стимулирует их образование. Необходимо три флакона лекарства стоимостью 110 400 рублей.

