Ризвангаджи заболел прошлой весной. С тех пор перенес несколько курсов «химии» и лучевой терапии. Лечение работает: врачи отмечают положительную динамику в состоянии молодого человека. Но есть и сложности. Сейчас у Ризвангаджи снизился уровень тромбоцитов, и нужен препарат «Энплейт», который стимулирует их образование. Необходимо три флакона лекарства стоимостью 110 400 рублей.