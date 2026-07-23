Помочь
379 693 ₽379 693 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Эпителиоидная гемангиоэндотелиома
|Город
|Михайловск, Ставропольский край
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
23.07.2026
У Роберта редкая сосудистая опухоль — гемангиоэндотелиома. Она является пограничной между доброкачественными и злокачественными, и в некоторых ситуациях ее лечение может стать долгой и непростой задачей. Мальчику провели несколько операций, он получает химиотерапию и в ближайшее время начнет лучевую. Кроме того, сейчас ему необходима специфическая терапия противоопухолевым препаратом «Кабометикс». Одна упаковка лекарства стоит 379 693 рубля.