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Роберт Мнацаканян

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379 693 ₽379 693 ₽ осталось собрать
ДиагнозЭпителиоидная гемангиоэндотелиома
ГородМихайловск, Ставропольский край
Возраст10 лет
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Роберт болеет с декабря 2023 года. Он проходит лечение в Центре гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

23.07.2026

У Роберта редкая сосудистая опухоль — гемангиоэндотелиома. Она является пограничной между доброкачественными и злокачественными, и в некоторых ситуациях ее лечение может стать долгой и непростой задачей. Мальчику провели несколько операций, он получает химиотерапию и в ближайшее время начнет лучевую. Кроме того, сейчас ему необходима специфическая терапия противоопухолевым препаратом «Кабометикс». Одна упаковка лекарства стоит 379 693 рубля.

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