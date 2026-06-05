Сбор завершен
|Диагноз
|Саркома
|Город
|Владикавказ
|Возраст
|8 лет
Роберт лечится от саркомы в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.
Ход лечения
Учитывая сложность заболевания, а также невозможность взять болезнь под контроль, врачи включили в протокол лечения иммунопрепарат «Арфлейда». Два курса стоят 193 600 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!
29.06.26
|Участники забега Legal Run 2026
|193 600 ₽
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