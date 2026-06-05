Учитывая сложность заболевания, а также невозможность взять болезнь под контроль, врачи включили в протокол лечения иммунопрепарат «Арфлейда». Два курса стоят 193 600 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!