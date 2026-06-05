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Роберт Рубаев

Сбор завершен
ДиагнозСаркома
ГородВладикавказ
Возраст8 лет
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Роберт лечится от саркомы в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

05.06.2026

Учитывая сложность заболевания, а также невозможность взять болезнь под контроль, врачи включили в протокол лечения иммунопрепарат «Арфлейда». Два курса стоят 193 600 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!

Ваша помощь Роберту

29.06.26
Участники забега Legal Run 2026193 600 ₽
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