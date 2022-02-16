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Родион Малахов

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит, Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром
ГородРостов-на-Дону
Возраст5 лет
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У Родиона первичный иммунодефицит. Он лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

16.07.2022

Родион выписан!

Врачи из Ростова-на-Дону попросили помочь мальчику с обеспечением иммуноглобулинами, пока у него не наладился собственный имунитет после трансплантации.

24.06.2022

В целом по основному заболеванию все неплохо, уже планировалась выписка, но прицепилась инфекция, теперь надо ждать выздоровления.

16.05.2022

Родион продолжает лечить осложнения, сейчас для их лечения нужен препарат «Хумира».

Весь ход лечения

Ваша помощь Родиону

16.02.22
555 ₽
16.02.22
300 ₽
16.02.22
100 ₽
16.02.22
89 ₽
16.02.22
67 000 ₽
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