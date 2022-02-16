Сбор завершен
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит, Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром
|Город
|Ростов-на-Дону
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
16.07.2022
Родион выписан!
Врачи из Ростова-на-Дону попросили помочь мальчику с обеспечением иммуноглобулинами, пока у него не наладился собственный имунитет после трансплантации.
24.06.2022
В целом по основному заболеванию все неплохо, уже планировалась выписка, но прицепилась инфекция, теперь надо ждать выздоровления.
16.05.2022
Родион продолжает лечить осложнения, сейчас для их лечения нужен препарат «Хумира».
Ваша помощь Родиону
16.02.22
|555 ₽
16.02.22
|300 ₽
16.02.22
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16.02.22
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16.02.22
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