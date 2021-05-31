|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|п. Сергиевский Московской области
|Возраст
|19 лет
Ход лечения
19.07.2021
Рома закончил основное лечение, переходит на поддерживающую терапию.
25.06.2021
Мы закрываем сбор средств для Ромы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Рома получил курс иммуноглобулина, состояние улучшилось, на днях отметил день рождения. Очень обрадовался подаренной настольной игре. Вместе с мамой ждет дня выписки.
31.05.2021
Рома лечится в Российской детской клинической больнице. Для профилактики инфекционных осложнений мальчик нуждается в иммуноглобулине «Октагам». Это же лекарство необходимо и другим детям. Общая стоимость 770 000 рублей.
Ваша помощь Роме
|К******о О.
|394 ₽
|Р****а М.
|700 ₽
|Х***н А.
|2 200 ₽
|Ч********а М.
|2 000 ₽
|231 000 ₽