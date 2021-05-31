В январе у Ромы случился второй рецидив лейкоза. Но сейчас у мальчика все неплохо, он восстанавливается после пересадки костного мозга. И нуждается в лекарствах.

Ход лечения 19.07.2021 Рома закончил основное лечение, переходит на поддерживающую терапию. 25.06.2021 Мы закрываем сбор средств для Ромы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо! Рома получил курс иммуноглобулина, состояние улучшилось, на днях отметил день рождения. Очень обрадовался подаренной настольной игре. Вместе с мамой ждет дня выписки. 31.05.2021 Рома лечится в Российской детской клинической больнице. Для профилактики инфекционных осложнений мальчик нуждается в иммуноглобулине «Октагам». Это же лекарство необходимо и другим детям. Общая стоимость 770 000 рублей.