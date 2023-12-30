Лейкоз у Ромы диагностировали в ноябре 2013 года. Лечение быстро помогло, но в ноябре 2016 болезнь вернулась, а в 2018 году случился второй рецидив. В 2019 году состоялась трансплантацию костного мозга. Сейчас для продолжения лечения Роме нужен противоопухолевый препарат «Космеген» стоимостью 108 000 рублей.