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108 000 ₽105 600 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Березовский (Кемеровская область)
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
30.12.2023
Лейкоз у Ромы диагностировали в ноябре 2013 года. Лечение быстро помогло, но в ноябре 2016 болезнь вернулась, а в 2018 году случился второй рецидив. В 2019 году состоялась трансплантацию костного мозга. Сейчас для продолжения лечения Роме нужен противоопухолевый препарат «Космеген» стоимостью 108 000 рублей.
Ваша помощь Роме
30.12.23
|Г******а З.
|2 000 ₽
30.12.23
|100 ₽
30.12.23
|300 ₽