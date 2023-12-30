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Рома Мелков

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108 000 ₽105 600 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородБерезовский (Кемеровская область)
Возраст13 лет
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У Ромы дважды был рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

30.12.2023

Лейкоз у Ромы диагностировали в ноябре 2013 года. Лечение быстро помогло, но в ноябре 2016 болезнь вернулась, а в 2018 году случился второй рецидив. В 2019 году состоялась трансплантацию костного мозга. Сейчас для продолжения лечения Роме нужен противоопухолевый препарат «Космеген» стоимостью 108 000 рублей.

Ваша помощь Роме

30.12.23
Г******а З.2 000 ₽
30.12.23
100 ₽
30.12.23
300 ₽
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