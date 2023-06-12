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Рома Никаноров

Сбор завершен
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
ГородСтерлитамак (Башкортостан)
Возраст18 лет
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В мае у Ромы диагностировали прогрессию заболевания после стандартного лечения.

Ход лечения

25.10.2023

К сожалению, достигнуть стойкого противоопухолевого эффекта не удалось. Продолжается борьба с осложнениями.

20.09.2023

Рома борется с осложнениями болезни и лечения. Запланирован консилиум по поводу дальнейшей тактики терапии.

31.08.2023

КТ-исследование показало разноплановую динамику с тенденцией к улучшению. Принято решение о дополнительном обследовании, включая ПЭТ/КТ, и уже затем будет определена дальнейшая терапия.

Весь ход лечения

Ваша помощь Роме

12.06.23
Н*****к Е.50 ₽
12.06.23
300 ₽
12.06.23
10 ₽
12.06.23
С*****в10 000 ₽
12.06.23
288 000 ₽
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