Сбор завершен
|Диагноз
|Крупноклеточная неходжкинская лимфома
|Город
|Стерлитамак (Башкортостан)
|Возраст
|18 лет
Ход лечения
25.10.2023
К сожалению, достигнуть стойкого противоопухолевого эффекта не удалось. Продолжается борьба с осложнениями.
20.09.2023
Рома борется с осложнениями болезни и лечения. Запланирован консилиум по поводу дальнейшей тактики терапии.
31.08.2023
КТ-исследование показало разноплановую динамику с тенденцией к улучшению. Принято решение о дополнительном обследовании, включая ПЭТ/КТ, и уже затем будет определена дальнейшая терапия.
Ваша помощь Роме
12.06.23
|Н*****к Е.
|50 ₽
12.06.23
|300 ₽
12.06.23
|10 ₽
12.06.23
|С*****в
|10 000 ₽
12.06.23
|288 000 ₽