Рухшоне нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.
Ход лечения
07.07.2022
Рухшона прооперирована, выписана. После операции были инфекционные осложнения, но врачи с ними справились. Поставлен диагноз: пилоидная астроцитома (это доброкачественная опухоль).
17.06.2022
Две недели назад девочка стала плохо себя чувствовать, появились головные боли. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль в головном мозге. Родители привезли Рухшону в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: девочке предстоит сложная операция, которую не могут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное — 631 000 рублей.