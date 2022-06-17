Две недели назад девочка стала плохо себя чувствовать, появились головные боли. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль в головном мозге. Родители привезли Рухшону в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: девочке предстоит сложная операция, которую не могут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное — 631 000 рублей.