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Рухшона Боходирова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородНаманганская обл. (Узбекистан)
Возраст5 лет
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Рухшоне нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

07.07.2022

Рухшона прооперирована, выписана. После операции были инфекционные осложнения, но врачи с ними справились. Поставлен диагноз: пилоидная астроцитома (это доброкачественная опухоль).

17.06.2022

Две недели назад девочка стала плохо себя чувствовать, появились головные боли. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль в головном мозге. Родители привезли Рухшону в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: девочке предстоит сложная операция, которую не могут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное — 631 000 рублей.

Ваша помощь Рухшоне

07.07.22
500 ₽
07.07.22
П****ь Е.2 000 ₽
07.07.22
1 200 ₽
07.07.22
700 ₽
07.07.22
К********й А.84 100 ₽
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