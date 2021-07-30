Вчера умер Руслан Гафаров, чуть-чуть не дожив до своего тринадцатого дня рождения. Не перенес быстро развившихся осложнений после трансплантации костного мозга.

Трансплантация от генетически совместимого родственника (у Руслана это был старший брат Дамир) обычно кончается хорошо, но Руслану очень не повезло…

У Руслана было много увлечений. Он любил животных, любил спорт, интересовался компьютерами. Как жаль, что обо всем этом мы сейчас пишем в прошедшем времени.

Светлая память. Сил близким.