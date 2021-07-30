|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|село Индерка, Пензенская область
|Дата смерти
|10.12.2021
11.12.2021
Вчера умер Руслан Гафаров, чуть-чуть не дожив до своего тринадцатого дня рождения. Не перенес быстро развившихся осложнений после трансплантации костного мозга.
Трансплантация от генетически совместимого родственника (у Руслана это был старший брат Дамир) обычно кончается хорошо, но Руслану очень не повезло…
У Руслана было много увлечений. Он любил животных, любил спорт, интересовался компьютерами. Как жаль, что обо всем этом мы сейчас пишем в прошедшем времени.
Светлая память. Сил близким.
19.11.2021
Руслан продолжает восстанавливаться, получает терапию для профилактики иммунных и инфекционных осложнений. Нужен препарат «Иммуноглобулин Сигардис».
21.10.2021
Все планово, переведен в отделении гематологии.
04.10.2021
Прошел почти месяц после трансплантации от брата. Скоро предстоит плановое контрольное обследование, и, если все будет хорошо, Руслан вернется из трансплантационного бокса в гематологическое отделение.
03.09.2021
Руслан получил тотальное облучение тела в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и вернулся в РДКБ на трансплантацию.
13.08.2021
Мы закрываем сбор средств для Руслана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Руслан в ремиссии, готовится к трансплантации.
30.07.2021
В апреле этого года Руслан начал жаловаться на боль в ноге, потом поднялась температура. Сейчас мальчик лечится в Москве, в Российской детской клинической больнице. У него лейкоз высокого риска, поэтому Руслан готовится к трансплантации костного мозга. Ввиду риска инфекционных осложнений (грибкового мукозита) ему необходим незарегистрированный противогрибковый препарат «Амфо-Моронал», который стоит 371 000 рублей.
Ваша помощь Руслану
|40 000 ₽
|И****в И.
|100 ₽
|Д***********й
|202 ₽
|500 ₽
|10 000 ₽