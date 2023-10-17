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Руслан Ибиев

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Вискотта—Олдрича
ГородНефтекумск (Ставропольский край)
Возраст4 года
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У Руслана синдром Вискотта—Олдрича. Мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

20.10.2023

Средства собраны, спасибо! Предполагается, что с дальнейшей терапией «Дарзалексом» Руслану поможет дружественный фонд. Вопрос о трансплантации рассматривается.

17.10.2023

Руслану долго не могли поставить точный диагноз: течение болезни нетипичное. Известно, что у мальчика разрушаются тромбоциты из-за аномальных иммунных процессов и поэтому резко снижается свертываемость крови. На терапию первой линии Руслан не ответил, и с большой вероятностью потребуется трансплантация костного мозга. Но врачи считают, что в данный момент состояние мальчика может улучшить препарат «Дарзалекс», который останавливает иммунное разрушение клеток крови. Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей.

Ваша помощь Руслану

20.10.23
4 000 ₽
20.10.23
200 ₽
20.10.23
700 ₽
20.10.23
300 ₽
20.10.23
П********* А.2 000 ₽
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