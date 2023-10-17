Руслану долго не могли поставить точный диагноз: течение болезни нетипичное. Известно, что у мальчика разрушаются тромбоциты из-за аномальных иммунных процессов и поэтому резко снижается свертываемость крови. На терапию первой линии Руслан не ответил, и с большой вероятностью потребуется трансплантация костного мозга. Но врачи считают, что в данный момент состояние мальчика может улучшить препарат «Дарзалекс», который останавливает иммунное разрушение клеток крови. Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей.