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Сабина Курманалиева

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218 411 ₽217 711 ₽ осталось собрать
ДиагнозИстинная полицитемия
ГородСаратов
Возраст7 лет
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Сабина болеет почти всю жизнь. Сейчас девочка лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

05.06.2026

В восемь месяцев у Сабины обнаружили редкое заболевание — истинную полицитемию. В крови девочки слишком много эритроцитов, что ведет к нарушениям кровообращения и повышает вероятность тромбозов, инсультов и инфарктов. Стандартная терапия Сабине не помогает, поэтому врачи назначили девочке противоопухолевый препарат «Джакави». Длительный прием этого лекарства позволяет контролировать болезнь. Курс стоит 218 411 рублей.

Ваша помощь Сабине

05.06.26
700 ₽
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