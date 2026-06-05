В восемь месяцев у Сабины обнаружили редкое заболевание — истинную полицитемию. В крови девочки слишком много эритроцитов, что ведет к нарушениям кровообращения и повышает вероятность тромбозов, инсультов и инфарктов. Стандартная терапия Сабине не помогает, поэтому врачи назначили девочке противоопухолевый препарат «Джакави». Длительный прием этого лекарства позволяет контролировать болезнь. Курс стоит 218 411 рублей.