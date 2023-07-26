Ход лечения
31.10.2023
Некоторое ухудшение со стороны кожной РПТХ (усиление сыпи), сейчас стабилизация. Но в целом самочувствие хорошее, вирусных инфекций нет, продолжается плановая терапия.
02.10.2023
Продолжается восстановление после трансплантации. Из проблем — кожная РТПХ и пока еще совсем низкий иммунитет. Терапию получает.
29.08.2023
Сафия переведена в стационар кратковременного лечения. Состояние достаточно стабильное, кожная РТПХ с улучшением. Нужен препарат «Джадену» для лечения перегрузки железом.
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