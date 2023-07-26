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Сафия Арапханова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородГрозный
Возраст4 года
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Сафия нужна трансплантация костного мозга. Девочка лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

Некоторое ухудшение со стороны кожной РПТХ (усиление сыпи), сейчас стабилизация. Но в целом самочувствие хорошее, вирусных инфекций нет, продолжается плановая терапия.

02.10.2023

Продолжается восстановление после трансплантации. Из проблем — кожная РТПХ и пока еще совсем низкий иммунитет. Терапию получает.

29.08.2023

Сафия переведена в стационар кратковременного лечения. Состояние достаточно стабильное, кожная РТПХ с улучшением. Нужен препарат «Джадену» для лечения перегрузки железом.

Весь ход лечения

Ваша помощь Сафии

26.07.23
Анонимное пожертвование10 ₽
Анонимное пожертвование400 ₽
Анонимное пожертвование500 ₽
26.07.23
400 ₽
26.07.23
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