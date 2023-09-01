|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Грозный (Чеченская Республика)
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
31.10.2023
Продолжается предтрансплантационное обследование. Самочувствие не нарушено, аппетит хороший.
25.09.2023
Курс иммунотерапии завершается, все планово.
01.09.2023
Первый раз острый лимфобластный лейкоз у Салама обнаружили четыре года назад. Тогда он прошел терапию, и долгое время признаков болезни не было. К сожалению, в июне 2023 года врачи обнаружили у мальчика рецидив. Теперь Саламу нужно снова выйти в ремиссию перед трансплантацией костного мозга. Стандартная терапия связана с повышенным риском из-за инфекционных осложнений. Поэтому врачи назначили ему иммунотерапию препаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства 806 890 рублей.
Ваша помощь Саламу
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