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Салам Сугаипов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородГрозный (Чеченская Республика)
Возраст10 лет
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У Салама рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

Продолжается предтрансплантационное обследование. Самочувствие не нарушено, аппетит хороший.

25.09.2023

Курс иммунотерапии завершается, все планово.

01.09.2023

Первый раз острый лимфобластный лейкоз у Салама обнаружили четыре года назад. Тогда он прошел терапию, и долгое время признаков болезни не было. К сожалению, в июне 2023 года врачи обнаружили у мальчика рецидив. Теперь Саламу нужно снова выйти в ремиссию перед трансплантацией костного мозга. Стандартная терапия связана с повышенным риском из-за инфекционных осложнений. Поэтому врачи назначили ему иммунотерапию препаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства 806 890 рублей.

Ваша помощь Саламу

04.09.23
300 ₽
04.09.23
200 ₽
04.09.23
75 ₽
04.09.23
500 ₽
04.09.23
300 ₽
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