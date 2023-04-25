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Саша Болтаев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Город д. Сидорово (Псковская область)
Возраст7 лет
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У Саши рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчику необходима дорогостоящая иммунотерапия.

Ход лечения

23.06.2023

Начат второй курс «Блинцито», переносится нормально. В какой-то момент поднялась температура, но затем все само прошло.

25.05.2023

Саша в ремиссии. Предстоит блок химиотерапии, а потом (согласно решению консилиума) еще курс «Блинцито»

Мальчик в гематологической ремиссии. Со слов зав отделения Саша сейчас будет проходить блок ХТ, а потом еще один.

25.04.2023

Саша получает курс «Блинцито», переносит его хорошо.

Весь ход лечения

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