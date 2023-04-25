Саша в ремиссии. Предстоит блок химиотерапии, а потом (согласно решению консилиума) еще курс «Блинцито»

Мальчик в гематологической ремиссии. Со слов зав отделения Саша сейчас будет проходить блок ХТ, а потом еще один.