Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Сидорово (Псковская область)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
23.06.2023
Начат второй курс «Блинцито», переносится нормально. В какой-то момент поднялась температура, но затем все само прошло.
25.05.2023
Саша в ремиссии. Предстоит блок химиотерапии, а потом (согласно решению консилиума) еще курс «Блинцито»
Мальчик в гематологической ремиссии. Со слов зав отделения Саша сейчас будет проходить блок ХТ, а потом еще один.
25.04.2023
Саша получает курс «Блинцито», переносит его хорошо.