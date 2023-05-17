Сбор завершен
|Диагноз
|Иммунодефицит
|Город
|Обнинск
|Возраст
|2 года
У Саши первичный иммунодефицит, мальчик лечится в РДКБ. Впереди пересадка костного мозга.
Ход лечения
Все неплохо, Саша выписан, будет наблюдаться в отделении иммунологии.
Приживление произошло, но пока еще нужна лекарственная стимуляция. Переливания не нужны, инфекций и РТПХ нет.
Сегодня — день введения донорских клеток.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari