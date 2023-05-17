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Саша Иванов

Сбор завершен
ДиагнозИммунодефицит
ГородОбнинск
Возраст2 года
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У Саши первичный иммунодефицит, мальчик лечится в РДКБ. Впереди пересадка костного мозга.

Ход лечения

14.07.2023

Все неплохо, Саша выписан, будет наблюдаться в отделении иммунологии.

27.06.2023

Приживление произошло, но пока еще нужна лекарственная стимуляция. Переливания не нужны, инфекций и РТПХ нет.

17.05.2023

Сегодня — день введения донорских клеток.

Весь ход лечения

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