Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Саша Комаров

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Целинный (Алтайский край)
Дата смерти5.06.2022
Поделиться:

06.06.2022

Вновь горе. Вчера не стало Саши Комарова, мужественного мальчика. Он очень хотел выздороветь и стать врачом.

Но даже самые лучшие врачи и самые лучшие лекарства не могли спасти самого Сашу: лейкоз не поддавался никакому лечению.
Саша умер в больнице рядом с домом. Рядом с ним были родные и близкие, которые очень его любили и надеялись до последнего дня.
Светлая память.

18.05.2022

Саша была начата иммунотерапия препаратом «Блинцито», но врачи зафиксировали прогрессию заболевания, курс иммунотерапии пришлось прервать. Сейчас обсуждается тактика дальнейшего лечения.

29.04.2022

В марте Сашу перевели на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Вариант лейкоза очень агрессивный, мальчику нужна трансплантация, сейчас врачи пытаются до ее проведения добиться полной ремиссии, проводят иммунотерапию. А в рамках подготовки к трансплантации Саше потребуется иммунопрепарат «Энтивио», который нужен и другим пациентам. Сейчас нужно купить это лекарство для Саши и еще одного мальчика на сумму 651 102 рубля.

Ваша помощь Саше

12.05.22
Е*****й М.3 000 ₽
12.05.22
500 ₽
12.05.22
И****в И.474 ₽
12.05.22
Х***н А.1 000 ₽
12.05.22
5 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari