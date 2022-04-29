Вновь горе. Вчера не стало Саши Комарова, мужественного мальчика. Он очень хотел выздороветь и стать врачом.



Но даже самые лучшие врачи и самые лучшие лекарства не могли спасти самого Сашу: лейкоз не поддавался никакому лечению.

Саша умер в больнице рядом с домом. Рядом с ним были родные и близкие, которые очень его любили и надеялись до последнего дня.

Светлая память.

