|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Целинный (Алтайский край)
|Дата смерти
|5.06.2022
06.06.2022
Вновь горе. Вчера не стало Саши Комарова, мужественного мальчика. Он очень хотел выздороветь и стать врачом.
Но даже самые лучшие врачи и самые лучшие лекарства не могли спасти самого Сашу: лейкоз не поддавался никакому лечению.
Саша умер в больнице рядом с домом. Рядом с ним были родные и близкие, которые очень его любили и надеялись до последнего дня.
Светлая память.
18.05.2022
Саша была начата иммунотерапия препаратом «Блинцито», но врачи зафиксировали прогрессию заболевания, курс иммунотерапии пришлось прервать. Сейчас обсуждается тактика дальнейшего лечения.
29.04.2022
В марте Сашу перевели на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Вариант лейкоза очень агрессивный, мальчику нужна трансплантация, сейчас врачи пытаются до ее проведения добиться полной ремиссии, проводят иммунотерапию. А в рамках подготовки к трансплантации Саше потребуется иммунопрепарат «Энтивио», который нужен и другим пациентам. Сейчас нужно купить это лекарство для Саши и еще одного мальчика на сумму 651 102 рубля.
Ваша помощь Саше
|Е*****й М.
|3 000 ₽
|500 ₽
|И****в И.
|474 ₽
|Х***н А.
|1 000 ₽
|5 000 ₽