Это наследственное заболевание при котором очень важно вовремя справляться с появляющимися опухолями. У Саши уже было несколько операций по удалению новообразований, и параллельно с этим он получал противоопухолевую терапию препаратом «Авегра». Сейчас необходимо пройти еще один курс этим препаратом. Стоимость шести упаковок лекарства 180 000 рублей. Мы просим вас поддержать юношу.