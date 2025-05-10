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180 000 ₽178 646 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Нейрофиброматоз
|Город
|Москва
|Возраст
|20 лет
Ход лечения
10.05.2025
Это наследственное заболевание при котором очень важно вовремя справляться с появляющимися опухолями. У Саши уже было несколько операций по удалению новообразований, и параллельно с этим он получал противоопухолевую терапию препаратом «Авегра». Сейчас необходимо пройти еще один курс этим препаратом. Стоимость шести упаковок лекарства 180 000 рублей. Мы просим вас поддержать юношу.
Ваша помощь Саше
10.05.25
|С*****в
|1 000 ₽
10.05.25
|200 ₽
10.05.25
|126 ₽
10.05.25
|28 ₽