Саша мечтает стать врачом, но пока врачи спасают ее саму от болезни. Сейчас девочка лечится в Российской детской клинической больнице. К сожалению, на фоне стандартной химиотерапии у нее развились серьезные инфекционные осложнения, так что продолжать прежнюю терапию нельзя. Нужно заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость восьми флаконов лекарства 1 291 024 рубля.