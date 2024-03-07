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Саша Панасенко

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1 291 024 ₽1 291 024 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Новосредненское (Ставропольский край)
Возраст5 лет
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Острый лимфобластный лейкоз у Саши обнаружили незадолго до Нового года.

Ход лечения

07.03.2024

Саша мечтает стать врачом, но пока врачи спасают ее саму от болезни. Сейчас девочка лечится в Российской детской клинической больнице. К сожалению, на фоне стандартной химиотерапии у нее развились серьезные инфекционные осложнения, так что продолжать прежнюю терапию нельзя. Нужно заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость восьми флаконов лекарства 1 291 024 рубля.

Ваша помощь Саше

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