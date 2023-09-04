Ход лечения
04.10.2023
Саша получает очередной (четвертый) противорецидивный блок химиотерапии. Пока в аплазии. Получает также плановую противогрибковую и антибактериальную терапию.
04.09.2023
На фоне основного лечения у Саши ослаб иммунитет, что привело к грибковой инфекции. Для лечения и профилактики необходимо пройти терапию противогрибковым препаратом «Максканд». В этом лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Нужно собрать 803 880 рублей.
Ваша помощь Саше
14.09.23
|299 ₽
14.09.23
|300 ₽
14.09.23
|300 ₽
14.09.23
|200 ₽
14.09.23
|80 000 ₽