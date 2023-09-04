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Саша Писарев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородОрехово-Зуево
Возраст6 лет
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У Саши рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик лечится в Московском областном онкодиспансере.

Ход лечения

04.10.2023

Саша получает очередной (четвертый) противорецидивный блок химиотерапии. Пока в аплазии. Получает также плановую противогрибковую и антибактериальную терапию.

04.09.2023

На фоне основного лечения у Саши ослаб иммунитет, что привело к грибковой инфекции. Для лечения и профилактики необходимо пройти терапию противогрибковым препаратом «Максканд». В этом лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Нужно собрать 803 880 рублей.

Ваша помощь Саше

14.09.23
299 ₽
14.09.23
300 ₽
14.09.23
300 ₽
14.09.23
200 ₽
14.09.23
80 000 ₽
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