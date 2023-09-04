На фоне основного лечения у Саши ослаб иммунитет, что привело к грибковой инфекции. Для лечения и профилактики необходимо пройти терапию противогрибковым препаратом «Максканд». В этом лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Нужно собрать 803 880 рублей.