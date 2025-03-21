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Саша Сизов

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306 000 ₽303 700 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородТольятти
Возраст6 лет
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В сентябре 2024 года у Саши обнаружили лейкоз. Мальчик лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

21.03.2025

Сейчас Сашу готовят к пересадке костного мозга. Для профилактики осложнений, особенно самого опасного из них — реакции «трансплантат против хозяина», мальчику нужен иммунопрепарат «Энтивио». Необходимо три упаковки общей стоимостью 306 000 рублей. Просим вас помочь Саше!

Ваша помощь Саше

23.03.25
200 ₽
23.03.25
500 ₽
23.03.25
700 ₽
23.03.25
300 ₽
23.03.25
600 ₽
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