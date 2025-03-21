Сейчас Сашу готовят к пересадке костного мозга. Для профилактики осложнений, особенно самого опасного из них — реакции «трансплантат против хозяина», мальчику нужен иммунопрепарат «Энтивио». Необходимо три упаковки общей стоимостью 306 000 рублей. Просим вас помочь Саше!