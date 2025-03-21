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306 000 ₽303 700 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Тольятти
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
21.03.2025
Сейчас Сашу готовят к пересадке костного мозга. Для профилактики осложнений, особенно самого опасного из них — реакции «трансплантат против хозяина», мальчику нужен иммунопрепарат «Энтивио». Необходимо три упаковки общей стоимостью 306 000 рублей. Просим вас помочь Саше!
Ваша помощь Саше
23.03.25
|200 ₽
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|700 ₽
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