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Саша Стручков

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806 889 ₽806 239 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородБрянск
Возраст6 лет
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Саша вышел в ремиссию и теперь, чтобы болезнь не вернулась, ему нужна дорогостоящая иммунотерапия.

Ход лечения

30.05.2025

В ноябре 2024 года Саша переболел ОРВИ с отитом, затем у него появилась сыпь и начало ломить суставы. После обследований в Брянской детской областной больнице, мальчику поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз. В январе этого года Сашу перевели в Центр им. Димы Рогачева. Стандартный протокол лечения сработал, болезнь отступила, и Саша вышел в ремиссию. Но чтобы лейкоз не вернулся, мальчику нужен курс иммунопрепарата «Блинцито», стоимостью 806 889 рублей. Мы просим вам помочь Саше!

Ваша помощь Саше

30.05.25
200 ₽
30.05.25
450 ₽
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