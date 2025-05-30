В ноябре 2024 года Саша переболел ОРВИ с отитом, затем у него появилась сыпь и начало ломить суставы. После обследований в Брянской детской областной больнице, мальчику поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз. В январе этого года Сашу перевели в Центр им. Димы Рогачева. Стандартный протокол лечения сработал, болезнь отступила, и Саша вышел в ремиссию. Но чтобы лейкоз не вернулся, мальчику нужен курс иммунопрепарата «Блинцито», стоимостью 806 889 рублей. Мы просим вам помочь Саше!