После резкого ухудшения состояния умер Саша Тимошенко. Ему было четырнадцать лет.

Пишет координатор фонда в Центре имени Дмитрия Рогачева.

«Саша был очень скромным, но в то же время очень компанейским юношей.

Очень любил собирать пазлы, читать книги, увлекался радиоэлектроникой, собирал сборные модели транспорта. Мечтал, когда вылечится, пойти в колледж и учиться в сфере IT.

У Саши дома даже была муравьиная ферма!

Ещё у него 14 августа был день рождения, и он с гордостью рассказывал, что скоро получит паспорт, но этого не случилось. Осложнения после трансплантации были слишком серьезными и быстро прогрессирующими.

После трехлетней борьбы с лейкозом Саши не стало. Он стойко переносил все процедуры и никогда не жаловался, даже когда было очень больно и когда не оставалось сил..

Даже в последние дни, когда он был в сознании, он с большим энтузиазмом поддерживал абсолютно любой разговор.

Сил маме Лене и светлая память Саше».