09.09.2022
После резкого ухудшения состояния умер Саша Тимошенко. Ему было четырнадцать лет.
Пишет координатор фонда в Центре имени Дмитрия Рогачева.
«Саша был очень скромным, но в то же время очень компанейским юношей.
Очень любил собирать пазлы, читать книги, увлекался радиоэлектроникой, собирал сборные модели транспорта. Мечтал, когда вылечится, пойти в колледж и учиться в сфере IT.
У Саши дома даже была муравьиная ферма!
Ещё у него 14 августа был день рождения, и он с гордостью рассказывал, что скоро получит паспорт, но этого не случилось. Осложнения после трансплантации были слишком серьезными и быстро прогрессирующими.
После трехлетней борьбы с лейкозом Саши не стало. Он стойко переносил все процедуры и никогда не жаловался, даже когда было очень больно и когда не оставалось сил..
Даже в последние дни, когда он был в сознании, он с большим энтузиазмом поддерживал абсолютно любой разговор.
Сил маме Лене и светлая память Саше».
01.09.2022
У Саши было очень тяжелое состояние, его перевели в реанимацию, сейчас все более стабильно. По-прежнему нужен прием «Джакави».
25.07.2022
Саша борется сразу с несколькими осложнениями раннего посттрансплантационного периода. Получает «Дефителио» и «Джакави».
07.07.2022
Донором стала мама. Теперь важно сделать все, чтобы уменьшить негативные последствия процедуры, в том числе в рамках профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Саше необходим препарат «Джакави». Стоимость одной упаковки 91 171 рубль.
17.06.2022
Курс «Блинцито» завершен, но трансплантация пока отложена из-за инфекционных процессов.
30.05.2022
Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!
Терапия «Блинцито» переносится удовлетворительно, видимых очагов инфекции нет.
13.05.2022
В первый раз Саша лечился в 2019 году, но, увы, уже в феврале 2022 года врачи зафиксировали ранний рецидив. Несколько курсов специальной терапии уже позади. Нужно готовиться к пересадке костного мозга, но для этого необходимо выйти в ремиссию. Иммунопрепарат «Блинцито» должен помочь. Стоимость первой партии лекарства 484 133 рубля.