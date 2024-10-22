Мальчику назначили стандартную терапию, но со временем стало ясно, что это лечение не подходит: у Савы развились серьезные инфекционные и тромботические осложнения. Поэтому врачами было принято решение начать иммунотерапию дорогостоящим препаратом «Блинцито». Семь флаконов стоят 322 756 рублей.