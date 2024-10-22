Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Савелий Ефимов

Помочь
322 756 ₽306 456 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКлин
Возраст2 года
Поделиться:
Семь месяцев назад у Савелия диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

22.10.2024

Мальчику назначили стандартную терапию, но со временем стало ясно, что это лечение не подходит: у Савы развились серьезные инфекционные и тромботические осложнения. Поэтому врачами было принято решение начать иммунотерапию дорогостоящим препаратом «Блинцито». Семь флаконов стоят 322 756 рублей.

Ваша помощь Саве

22.10.24
50 ₽
22.10.24
И*****а И.1 200 ₽
22.10.24
500 ₽
22.10.24
250 ₽
22.10.24
К***ш Л.300 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari