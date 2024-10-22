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322 756 ₽306 456 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Клин
|Возраст
|2 года
Ход лечения
22.10.2024
Мальчику назначили стандартную терапию, но со временем стало ясно, что это лечение не подходит: у Савы развились серьезные инфекционные и тромботические осложнения. Поэтому врачами было принято решение начать иммунотерапию дорогостоящим препаратом «Блинцито». Семь флаконов стоят 322 756 рублей.
Ваша помощь Саве
22.10.24
|50 ₽
22.10.24
|И*****а И.
|1 200 ₽
22.10.24
|500 ₽
22.10.24
|250 ₽
22.10.24
|К***ш Л.
|300 ₽