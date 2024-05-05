Эта болезнь, сочетающая в себе черты лимфобластного и миелобластного лейкозов. К сожалению, стандартная химиотерапия привела к развитию опасных инфекционных осложнений. Поэтому надо не только продолжать лечить инфекцию, но и заменить химиотерапию на иммунотерапию, которая лучше переносится. Сейчас требуется купить восемь флаконов иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость нужного количества лекарства 1 291 024 рублей.