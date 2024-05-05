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1 291 024 ₽1 289 567 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый бифенотипический лейкоз
|Город
|Наро-Фоминск
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
05.05.2024
Эта болезнь, сочетающая в себе черты лимфобластного и миелобластного лейкозов. К сожалению, стандартная химиотерапия привела к развитию опасных инфекционных осложнений. Поэтому надо не только продолжать лечить инфекцию, но и заменить химиотерапию на иммунотерапию, которая лучше переносится. Сейчас требуется купить восемь флаконов иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость нужного количества лекарства 1 291 024 рублей.
Ваша помощь Саве
05.05.24
|300 ₽
05.05.24
|150 ₽
05.05.24
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|7 ₽
05.05.24
|1 000 ₽