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Савелий Цепелев

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1 291 024 ₽1 289 567 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый бифенотипический лейкоз
ГородНаро-Фоминск
Возраст14 лет
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Полгода назад у Савелия диагностировали острый бифенотипический лейкоз.

Ход лечения

05.05.2024

Эта болезнь, сочетающая в себе черты лимфобластного и миелобластного лейкозов. К сожалению, стандартная химиотерапия привела к развитию опасных инфекционных осложнений. Поэтому надо не только продолжать лечить инфекцию, но и заменить химиотерапию на иммунотерапию, которая лучше переносится. Сейчас требуется купить восемь флаконов иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость нужного количества лекарства 1 291 024 рублей.

Ваша помощь Саве

05.05.24
300 ₽
05.05.24
150 ₽
05.05.24
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05.05.24
1 000 ₽
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