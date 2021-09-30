Серафима проходит лечение в Российской детской клинической больнице. Ей удалось выйти в ремиссию, важно закрепить успех. Для этого девочке нужно продолжать терапию препаратом «Аспарагиназа», который является одним из ключевых компонентов стандартного протокола. Но поскольку у Серафимы развилась жизнеугрожающая аллергия, врачи приняли решение перейти на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов 806 890 рублей.