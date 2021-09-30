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Серафима Попенко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Дмитриевка (Пензенская область)
Возраст10 лет
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У Серафимы серьезная аллергическая реакция на основное лекарство терапии, его нужно срочно заменить.

Ход лечения

25.10.2021

Закончила терапию препаратом «Блинцито». Завтра контрольная пункция.

05.10.2021

Была инфекция, но она прошла. Терапия «Блинцито» Серафиме начата несколько дней назад, все нормально.

30.09.2021

Серафима проходит лечение в Российской детской клинической больнице. Ей удалось выйти в ремиссию, важно закрепить успех. Для этого девочке нужно продолжать терапию препаратом «Аспарагиназа», который является одним из ключевых компонентов стандартного протокола. Но поскольку у Серафимы развилась жизнеугрожающая аллергия, врачи приняли решение перейти на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов 806 890 рублей.

Ваша помощь Серафиме

06.10.21
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