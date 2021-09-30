|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Дмитриевка (Пензенская область)
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
25.10.2021
Закончила терапию препаратом «Блинцито». Завтра контрольная пункция.
05.10.2021
Была инфекция, но она прошла. Терапия «Блинцито» Серафиме начата несколько дней назад, все нормально.
30.09.2021
Серафима проходит лечение в Российской детской клинической больнице. Ей удалось выйти в ремиссию, важно закрепить успех. Для этого девочке нужно продолжать терапию препаратом «Аспарагиназа», который является одним из ключевых компонентов стандартного протокола. Но поскольку у Серафимы развилась жизнеугрожающая аллергия, врачи приняли решение перейти на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов 806 890 рублей.
Ваша помощь Серафиме
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