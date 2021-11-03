Ход лечения
09.12.2021
Вчера Сережа завершил лучевую терапию. Перенес удовлетворительно, без нарастания симптомов. Выписан. Через 3-6 месяцев предстоит контроль.
15.11.2021
Запланировано 30 фракций на аппарате TrueBeam.
03.11.2021
Сережу беспокоили головные боли и сильная тошнота. На МРТ была обнаружена опухоль. В мае ее удалили в Центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, к счастью, она оказалась доброкачественная. Однако недавнее обследование показало, что опухоль снова начала расти. Мальчик прошел повторную операцию, и теперь результат нужно закрепить лучевой терапией. Квоты на этот вид лечения в Центре закончились, поэтому с оплатой — 400 000 рублей — помогает фонд.
Ваша помощь Сереже
|300 ₽
|250 ₽
|т*******а а.
|100 ₽
|300 ₽
|385 100 ₽