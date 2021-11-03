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Сережа Ступин

Сбор завершен
ДиагнозПилоидная астроцитома
ГородКузнецк-12 (Пензенская обл.)
Возраст13 лет
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У Сережи доброкачественная опухоль головного мозга. Мальчик перенес две операции, теперь ему требуется лучевая терапия.

Ход лечения

09.12.2021

Вчера Сережа завершил лучевую терапию. Перенес удовлетворительно, без нарастания симптомов. Выписан. Через 3-6 месяцев предстоит контроль.

15.11.2021

Запланировано 30 фракций на аппарате TrueBeam.

03.11.2021

Сережу беспокоили головные боли и сильная тошнота. На МРТ была обнаружена опухоль. В мае ее удалили в Центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, к счастью, она оказалась доброкачественная. Однако недавнее обследование показало, что опухоль снова начала расти. Мальчик прошел повторную операцию, и теперь результат нужно закрепить лучевой терапией. Квоты на этот вид лечения в Центре закончились, поэтому с оплатой — 400 000 рублей — помогает фонд.

Ваша помощь Сереже

04.11.21
300 ₽
04.11.21
250 ₽
04.11.21
т*******а а.100 ₽
04.11.21
300 ₽
04.11.21
385 100 ₽
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