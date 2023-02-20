Полгода назад у мальчика диагностировали острый миелобластный лейкоз. После необходимой терапии была проведена пересадка костного мозга но, к сожалению, случился рецидив. Теперь Шейх-Мансур готовится к повторной ТКМ, но для того чтобы она состоялась, нужна ремиссия. Препарат «Клофарабин» должен помочь. Его стоимость 400 000 рублей.