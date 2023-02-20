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Шейх-Мансур Бегиев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородКурчалой (Чеченская Республика)
Дата смерти19.04.2023
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22.04.2023

Мы получили печальное известие: Шейх-Мансур умер в больнице по месту жительства.

Светлая память. Сил близким.

13.03.2023

К сожалению, Шейх-Мансур переводится на паллиативную поддержку. «Клофарабин», купленный для него, будет использован для лечения трехлетнего Димы из Перми, у которого был зафиксирован сверхранний рецидив лейкоза.

24.02.2023

Средства собраны, спасибо! Блок терапии с «Клофарабином» предполагается начать 1 марта.

20.02.2023

Полгода назад у мальчика диагностировали острый миелобластный лейкоз. После необходимой терапии была проведена пересадка костного мозга но, к сожалению, случился рецидив. Теперь Шейх-Мансур готовится к повторной ТКМ, но для того чтобы она состоялась, нужна ремиссия. Препарат «Клофарабин» должен помочь. Его стоимость 400 000 рублей.

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