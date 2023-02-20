|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Курчалой (Чеченская Республика)
|Дата смерти
|19.04.2023
22.04.2023
Мы получили печальное известие: Шейх-Мансур умер в больнице по месту жительства.
Светлая память. Сил близким.
13.03.2023
К сожалению, Шейх-Мансур переводится на паллиативную поддержку. «Клофарабин», купленный для него, будет использован для лечения трехлетнего Димы из Перми, у которого был зафиксирован сверхранний рецидив лейкоза.
24.02.2023
Средства собраны, спасибо! Блок терапии с «Клофарабином» предполагается начать 1 марта.
20.02.2023
Полгода назад у мальчика диагностировали острый миелобластный лейкоз. После необходимой терапии была проведена пересадка костного мозга но, к сожалению, случился рецидив. Теперь Шейх-Мансур готовится к повторной ТКМ, но для того чтобы она состоялась, нужна ремиссия. Препарат «Клофарабин» должен помочь. Его стоимость 400 000 рублей.