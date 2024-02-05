Два года назад Шамиль стал очень часто болеть. Выяснилось, что у мальчика врожденное нарушение работы иммунной системы: в таких случаях говорят о первичном иммунодефиците. А потом, как порой бывает, на фоне иммунодефицита возникло заболевание лимфатической системы: не лимфома, но нечто похожее. Это заболевание, очень редко встречающееся у детей, называется лимфоматоидным гранулематозом, и стандартов его лечения в детском возрасте не существует. Зато известно, что терапия с использованием препарата «Адцетрис» безопасна, хорошо переносится и дает Шамилю больше шансов на успех, чем другие варианты. Сейчас нужно купить упаковку препарата стоимостью 181 000 рублей.