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Шамиль Ахмедов

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181 000 ₽181 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозПервичный иммунодефицит, лимфоматоидный гранулематоз
ГородМосква
Возраст4 года
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У Шамиля редкое и необычное заболевание, стандартного лечения нет, но есть международный опыт.

Ход лечения

05.02.2024

Два года назад Шамиль стал очень часто болеть. Выяснилось, что у мальчика врожденное нарушение работы иммунной системы: в таких случаях говорят о первичном иммунодефиците. А потом, как порой бывает, на фоне иммунодефицита возникло заболевание лимфатической системы: не лимфома, но нечто похожее. Это заболевание, очень редко встречающееся у детей, называется лимфоматоидным гранулематозом, и стандартов его лечения в детском возрасте не существует. Зато известно, что терапия с использованием препарата «Адцетрис» безопасна, хорошо переносится и дает Шамилю больше шансов на успех, чем другие варианты. Сейчас нужно купить упаковку препарата стоимостью 181 000 рублей.

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