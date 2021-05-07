Ход лечения
10.06.2021
Операция состоялась по плану 3 июня, прошла успешно, мальчик восстанавливается после нее. Бывает, болит, так как речь идет о серьезном вмешательстве, объем операции большой. Но в целом все хорошо.
28.05.2021
Шамиль приболел, температурит, сейчас дома. Эндопротезирование назначено на 3 июня.
07.05.2021
Мы закрываем сбор средств для Шамиля. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика было собрано 4 873 657 рублей. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
Ваша помощь Шамилю
|300 ₽
|И****в И.
|100 ₽
|200 ₽
|SMS-пожертвования на номер 6162
|4 873 657 ₽
|Ф*****я
|500 ₽