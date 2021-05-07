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Шамиль Махмудов

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городд. Гнилуша, Орловская обл.
Возраст11 лет
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Шамиль проходит лечение в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Позади несколько курсов химиотерапии. Впереди — операция по установлению эндопротеза.

Ход лечения

10.06.2021

Операция состоялась по плану 3 июня, прошла успешно, мальчик восстанавливается после нее. Бывает, болит, так как речь идет о серьезном вмешательстве, объем операции большой. Но в целом все хорошо.

28.05.2021

Шамиль приболел, температурит, сейчас дома. Эндопротезирование назначено на 3 июня.

07.05.2021

Мы закрываем сбор средств для Шамиля. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика было собрано 4 873 657 рублей. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Шамилю

07.05.21
300 ₽
07.05.21
И****в И.100 ₽
07.05.21
200 ₽
07.05.21
SMS-пожертвования на номер 61624 873 657 ₽
07.05.21
Ф*****я500 ₽
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