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Слава Говорушкин

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312 000 ₽309 800 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовокузнецк
Возраст14 лет
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У Святослава острый лимфобластный лейкоз. Мальчик начал лечение в Красноярске, а теперь готовится трансплантации в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

15.02.2024

В июле прошлого года у Славы заболели мышцы после тренировки, а на следующий день добавилась боль в коленях и хромота. Сперва у мальчика подозревали артрит. Правильный диагноз удалось поставить благодаря обследованию. Славе предстоит трансплантация костного мозга, а для профилактики возможной РТПХ  необходим препарат «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.

Ваша помощь Славе

15.02.24
700 ₽
15.02.24
300 ₽
15.02.24
1 200 ₽
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