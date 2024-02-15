Помочь
312 000 ₽309 800 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Новокузнецк
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
15.02.2024
В июле прошлого года у Славы заболели мышцы после тренировки, а на следующий день добавилась боль в коленях и хромота. Сперва у мальчика подозревали артрит. Правильный диагноз удалось поставить благодаря обследованию. Славе предстоит трансплантация костного мозга, а для профилактики возможной РТПХ необходим препарат «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.
Ваша помощь Славе
15.02.24
|700 ₽
15.02.24
|300 ₽
15.02.24
|1 200 ₽