В июле прошлого года у Славы заболели мышцы после тренировки, а на следующий день добавилась боль в коленях и хромота. Сперва у мальчика подозревали артрит. Правильный диагноз удалось поставить благодаря обследованию. Славе предстоит трансплантация костного мозга, а для профилактики возможной РТПХ необходим препарат «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.